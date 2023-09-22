وحدة النقابات في حزب الله: خيار المقاومة هو الوحيد لتحرير فلسطين

ضم الوفد: معاون مسؤول وحدة النقابات للعلاقات العامة علي طاهر ياسين، مسؤول قسم النقابات في منطقة بيروت حيدر سرور، مسؤول قسم النقابات في منطقة جبل عامل الثانية ربيع نور الدين وعدد من رؤساء النقابات المهنية. وكان في استقبال الوفد الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبد القادر عبد الله، ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان غسان بقاعي، وعدد من أعضاء الاتحاد.



تحدث باسم الوفد علي ياسين الذي أشاد بمناقبية الفقيد ودوره الريادي في الساحة النقابية العربية، مؤكدًا خيار المقاومة خيارًا وحيدًا لتحرير فلسطين واستعادة المقدسات.



بدوره، ثمّن عبد القادر عبد الله زيارة المواساة وما تحمله من دلالات وروح التعاون والعلاقات الأخوية بين الاتحاد العام لعمال فلسطين ووحدة النقابات في حزب الله ونقاباتها.