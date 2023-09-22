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الجمعة 22 أيلول 2023 ساعة 17:06

السيد الصدر يتبرأ من موظفين اثنين في وزارة الصحة العراقية

السيد الصدر يتبرأ من موظفين اثنين في وزارة الصحة العراقية
وأفادت وكالة "السومرية" نقلا عن إعلام التيار الصدري، بوثيقة جاءت فيها، "بعد المتابعة الدقيقة والتحقيق الشامل حول الجهات والشخصيات المتعاونة مع التنظيم المنحرف عقائديا وخصوصا ممن ينتمي الى الدوائر الحكومية والعمل في مؤسسات الدولة فقد اثبت التحقيق ان كلا من المدعو (د ..عدنان جبار نعمة الجابري) والمدعو (عمار جبار سالم الدراجي) وهما يعملان في وزارة الصحة وهم من الداعمين والمتعاونين مع التنظيم المنحرف".
 
وجوابا على هذه الوثيقة، قال السيد الصدر، "هؤلاء فاسدون ومنحرفون عقائديا، ويدعمون تنظيما منحرفا بكل ما للكلمة من معنى، وقد صولوا لهذه المناصب باسم التيار الصدري بهتانا وزورا وكل ما يحصلون عليه هي أموال محرمة وسحت، فعليهم من الله وملائكته اللعنة والعذاب".
رقم : 1083229
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