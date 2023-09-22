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الجمعة 22 أيلول 2023 ساعة 17:40

دولة أفريقية تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

دولة أفريقية تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
وتم القرار متبادلا بين نتنياهو ورئيس الكونغو "فيليكس تشيسيكيدي"، خلال لقاء بينهما في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلن الكيان الصهيوني نیته فتح سفارة في في كينشاسا، عاصمة الكونغو.
 
وذلك في حين يحلم الكيان الإسرائيلي بأن تكون القدس المحتلة عاصمته وتكون مقر جميع السفارات بها، لكن معظم دول العالم لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة بأكملها وترى أنه يتعين حل وضعها من خلال المفاوضات.
 
ويطالب الفلسطينيون حقوقهم المشروعة بإقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، التي احتلها الكيان الغاصب الاسرائيلي في حرب 1967.
رقم : 1083236
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