إصابات برصاص الإحتلال في فعاليات الشباب الثائر على تخوم غزة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" المظاهرات والفعاليات الشعبية تنطلق تعبيرا عن الغضب تجاه ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويتوافد المتظاهرون في مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، يشعل خلالها الشباب الإطارات المطاطية، في تعبيرهم عن حالة الغضب.

وقالت مصادر محلية إن شابا أصيب بالرصاص شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، إضافة لعشرات الاختناقات في أماكن التظاهر.

واستأنف الشباب الثائر خلال الأيام الماضية، الفعاليات الشعبية في مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ ردا على تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وقرر “الشباب الثائر” في قطاع غزة، عودة فعاليات “الإرباك الليلي” عند نقاط التماس مع الاحتلال “الإسرائيلي” شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الشباب الثائر قرروا تنفيذ فعالية “إرباك ليلي” مساء اليوم الجمعة في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.