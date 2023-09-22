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الجمعة 22 أيلول 2023 ساعة 19:15

المقداد: زيارة الرئيس السوري للصين قفزة جديدة في تاريخ علاقات البلدين

المقداد: زيارة الرئيس السوري للصين قفزة جديدة في تاريخ علاقات البلدين
وحسب وكالة "سانا" السورية أشار المقداد إلى أن العلاقات بين سورية والصين تطورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وأن الوضع الدولي تغير كثيرا، وأصبح للصين دور بارز على مختلف المستويات.
 
وقال المقداد في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا نشرت اليوم: إن العلاقات بين البلدين متطورة جدا، وهذه الزيارة ستكون قفزة جديدة في تاريخ العلاقات، سواء من خلال الدعم الذي تقدمه الصين لسورية، أو الدعم الذي تقدمه سورية للصين، من خلال إيمانها بصين واحدة، ودعمها لكل المبادرات التي تقدم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال السنوات الماضية.
 
وأشار المقداد إلى أن الصين تقوم بدور كبير لصالح البشرية، وتقدمت بالكثير من المبادرات في هذا المجال، لم تكن أولها مبادرة الحزام والطريق، وإنما كانت هناك مبادرات تتعلق بالأمن الدولي والحضارة الإنسانية، وبالنمو الاقتصادي.
 
وأضاف المقداد: “نحن نعتمد على الصين ودورها لأنه لا مصالح مباشرة لها، وقد نجحت لأنها تتبع سياسة مستقلة وسياسة محايدة، وهي تتمتع بثقة كل الأطراف، كما نتطلع ونثق بأنها ستقوم بأدوار في مناطق نزاعات مختلفة في العالم”، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية العربية تقوم على المنفعة المشتركة، وأن سورية تدعم أطر التعاون العربي الصيني، معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين الدول العربية والصين.
رقم : 1083250
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