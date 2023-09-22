أحدث العناوين :
وقف إطلاق النار قائم في ناغورني قره باغ والمحادثات تتواصل
إصابة مستوطنة صهيونية في "كوخاف يعقوب" بالقدس المحتلة
بالفيديو.. قصف صهيوني يستهدف مرصدا للمقاومة شرق غزة
الرئيس الإيراني يهنىء الملك سلمان وولي العهد السعودي بالعيد الوطني
قائد بالحرس الثوري: المخربون فشلوا وعلى شبابنا عدم الاستسلام للعدو
"النصرة" الارهابية تفرض ضرائب بالدولار في ادلب شمال سوريا
المقداد: زيارة الرئيس السوري للصين قفزة جديدة في تاريخ علاقات البلدين
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويسرية
وزير الخارجية الإيراني:المستقبل لآسيا ولا قيود لدينا على تعزيز العلاقات مع دولها
سوريا والصين تصدران بياناً مشتركاً بإقامة علاقات شراكة إستراتيجية بينهما
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
23 September 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الجمعة 22 أيلول 2023 ساعة 21:08
إصابة مستوطنة صهيونية في "كوخاف يعقوب" بالقدس المحتلة
ووفقا للقناة العبرية الـ 14، فقد أصيبت مستوطنة (50 عاما) بالرصاص في مستوطنة "كوخاف يعقوب" قرب القدس المحتلة.
وأشارت القناة الى أنه ربما تكون رصاصة أطلقت من مسافة بعيدة، أصابت المستوطنة، دون أن يعرف مصدرها.
رقم :
1083267
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
قائد بالحرس الثوري: المخربون فشلوا وعلى شبابنا عدم الاستسلام للعدو
اللواء سلامي: الدفاع المقدس اكثر حرب عالمية استثنائية وغير متكافئة تاريخيا
22 أيلول 2023
وزير الخارجية الايراني: سنواصل دعم سوريا حكومة وشعبا
22 أيلول 2023
بالصور: العميد قاآني يجول على مناطق العمليات في سوريا ويؤكد أن أمريكا جذر للفوضى والارهاب
22 أيلول 2023
إيران تحيي أسبوع الدفاع المقدس بإقامة استعراض عسكري
22 أيلول 2023
رئيس الجمهورية: حضور القوات الايرانية في الخليج الفارسي والمنطقة يجلب الامن لها
22 أيلول 2023
إشادة بموقف الرئيس الإيراني بشأن رفعه راية القرآن بالأمم المتحدة
21 أيلول 2023
إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع هولندا والاتحاد الأوروبي
21 أيلول 2023
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
21 أيلول 2023
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
21 أيلول 2023
الرئيس الايراني: لم نمنع تفتيش منشآتنا النووية
21 أيلول 2023
طهران: قدمنا ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
21 أيلول 2023
وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء
20 أيلول 2023
أحدث العناوين
وقف إطلاق النار قائم في ناغورني قره باغ والمحادثات تتواصل
إصابة مستوطنة صهيونية في "كوخاف يعقوب" بالقدس المحتلة
بالفيديو.. قصف صهيوني يستهدف مرصدا للمقاومة شرق غزة
الرئيس الإيراني يهنىء الملك سلمان وولي العهد السعودي بالعيد الوطني
قائد بالحرس الثوري: المخربون فشلوا وعلى شبابنا عدم الاستسلام للعدو
"النصرة" الارهابية تفرض ضرائب بالدولار في ادلب شمال سوريا
المقداد: زيارة الرئيس السوري للصين قفزة جديدة في تاريخ علاقات البلدين
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويسرية
وزير الخارجية الإيراني:المستقبل لآسيا ولا قيود لدينا على تعزيز العلاقات مع دولها
سوريا والصين تصدران بياناً مشتركاً بإقامة علاقات شراكة إستراتيجية بينهما
باكستان تؤجل موعد الانتخابات العامة إلى 2024
بن فرحان والبرهان يبحثان الملف السوداني في نيويورك
إصابات برصاص الإحتلال في فعاليات الشباب الثائر على تخوم غزة
دولة أفريقية تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الدفاع الجوي الروسي تحبط هجوما أوكرانيا على سواحل القرم وكراسنودار
اللواء سلامي: الدفاع المقدس اكثر حرب عالمية استثنائية وغير متكافئة تاريخيا
السيد الصدر يتبرأ من موظفين اثنين في وزارة الصحة العراقية
الجهاد الاسلامي تشيع الشهيد "عبد الله أبو حسن" في جنين
ليبيا.. حكومة الدبيبة تطلب دعم البنك الدولي لإعمار المناطق المنكوبة
الأكثر قراءة
لقاء فلسطيني لبناني في صيدا للبحث بأوضاع مخيم عين الحلوة
عرض عسكري يمني مهيب بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ 21 سبتمبر
الوزير المرتضى: لبنان اعظم من كل هؤلاء واقوى من مكائدهم
العراق يستعيد نقاطا حدودية من مسلحين أكراد مناهضين لإيران
لبنان: بو حبيب إلى نيويورك للمشاركة بافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبو مرزوق يدعو لتثبيت وقف النار وإنهاء المظاهر المسلحة بعين الحلوة
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا
العراق يبني جدارا على الحدود مع سورية بـ15 مليار دينار
بريطانيا تصنف فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"
روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين وكييف تطلب دبابات أمريكية
بايدن سيستضيف زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل
فريق روسي يضم 50 متخصصا من وزارة الطوارئ يصل إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ
تشييع مهيب لجثمان آية الله السيد محمد مهدي الخرسان في النجف الأشرف
السلطات العراقية تفند تقريرا أمريكيا بخصوص سد الموصل
مسؤول أوكراني: ننتظر وصول دبابات "أبرامز" قريبا
السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى نيويورك
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
أمريكا تبحث عن تهدئة التوتر مع الصين
صحيفة عبرية تفضح "إسرائيل" وتكشف طرقها في التجسس عبر الإنترنت
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
الأخبار الساخنة
وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
الأكثر بحثًا
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادارات
ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان
وقفة غاضبة ضد التطبيع أمام برلمان المغرب
الجزائر تنحي خلافاتها مع المغرب وتتخذ هذا القرار المهم تجاهه
إخترنا لکم
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات