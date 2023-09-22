إصابة مستوطنة صهيونية في "كوخاف يعقوب" بالقدس المحتلة

ووفقا للقناة العبرية الـ 14، فقد أصيبت مستوطنة (50 عاما) بالرصاص في مستوطنة "كوخاف يعقوب" قرب القدس المحتلة.

وأشارت القناة الى أنه ربما تكون رصاصة أطلقت من مسافة بعيدة، أصابت المستوطنة، دون أن يعرف مصدرها.