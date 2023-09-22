وقف إطلاق النار قائم في ناغورني قره باغ والمحادثات تتواصل

ورغم بعض الانتهاكات.. اتفاق وقف إطلاق النار في اقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين ارمينيا واذربيجان صامد بعد عملية عسكرية شنتها أذربيجان الثلاثاء في الاقليم استمرت اربع وعشرين ساعة وادت إلى مقتل واصابة المئات.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ان الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء لا يزال محترما بشكل عام. وفيما اعرب عن امله ان يتمكن الأرمن من البقاء في قرة باغ قال إن يريفان ستقبلهم لكن إعادة التوطين الجماعي لن تتم إلا إذا أصبح من المستحيل بقائهم هناك.

وبدورها اذربيجان علقت بالقول انها تريد دمج ارمن قره باغ في البلاد وفيما اقترحت عفوا محتملا عن التشكيلات العسكرية التي ستتخلى عن أسلحتها، قالت انها ستتخذ إجراءات بحق من يستخدم القوة ضدها.

وفيما يتواصل الحوار بين الطرفين، اثار هذا الملف مواجهة بين يريفان وباكو في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة طارئة عقدت بطلب من فرنسا.

وقال وزير خارجية ارمينيا أرارات مرزويان: "نعتقد ان هذه الهجمات ستستمر ما لم يكن هناك رد فعل دولي حقيقي. لا يوجد طرفان في هذا الصراع بل معتدٍ وضحية. لقد شنت اذربيجان هجوما غير مبرر ومخطط له يهدف إلى إتمام عملية التطهير العرقي في قره باغ."

من جهته قال وزير خارجية آذربيجان جيهون بيراموف: "هذه الصور تدل على التجهيزات العسكرية الارمينية في قره باغ. من الواضح جدا ان الهدف من وجودها ليس السلام. ارمينيا تشن حملة تضليل. مجلس الأمن يتصرف بانحياز حيال القضية."

فرنسا من جهتها طالبت باكو بتقديم ضمانات ملموسة لإحلال السلام في قره باغ وبحضور إنساني دولي في الاقليم. كما دعتها إلى الانخراط بحسن نية في المناقشات عبر استبعاد أي استخدام للقوة.

كما أبدت المانيا أسفها لأن أذربيجان حاولت بالقوة فرض أمر واقع في حين دعا الاتحاد الأوروبي الجانبين إلى استئناف المفاوضات على امل التوصل إلى معاهدة سلام.

ياتي هذا فيما تتواصل في يريفان التظاهرات ضد الحكومة مطالبة باستقالة باشينيان احتجاجا على ادارته ازمة قره باغ وسط شعارات تصف الحكومة بالخائنة معتبرين انها فشلت في حماية مواطنيها.