وسائل إعلام تكشف عن اتصالات متكررة بين روسيا وبريطانيا

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى قوله: "أجرى مسؤولون بريطانيون محادثات دبلوماسية مع مسؤولين رئيسيين في الكرملين حول قضايا الأمن الدولي في ظل الصراع المستمر في أوكرانيا"، مضيفة أن الاجتماعات جرت على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية في أماكن مختلفة، بما فيها فيينا ونيويورك.



السفير الروسي لدى بريطانيا: لندن لا تفكر في أي مبادرات سلام بشأن أوكرانيا

وحسب المسؤول البريطاني الذي لم يكشف عن اسمه، فمن المحتمل أن يكون الطرفان قد ناقشا خلال الاتصالات كذلك قضايا الأمن الغذائي والنووي.



وقال دبلوماسيون بريطانيون آخرون لم تذكر الصحيفة أسماءهم: "نحن لا نزال على اتصال ونعتقد أنه من المهم للغاية الحفاظ على حوار مفتوح خلال الحرب في أوكرانيا".



وحسب الدبلوماسيين، فإن الاتصالات لم تتضمن محاولات لـ"تقاسم" أوكرانيا أو إبرام اتفاقيات سلام "نيابة عن طرف آخر".



وأكد متحدث باسم الخارجية البريطانية لم يذكر اسمه أيضا، حقيقة عقد الاجتماعات، لكنه شدد على أن هذه اللقاءات تطرقت فقط إلى القضايا "الحيوية" بالنسبة للمملكة المتحدة، وأضاف أن الاتصالات جرت، على وجه الخصوص، على منصات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

