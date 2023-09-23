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السبت 23 أيلول 2023 ساعة 08:28

السوداني: العراق يرفض التدخل بشؤونه الداخلية

السوداني: العراق يرفض التدخل بشؤونه الداخلية
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "في الوقت الذي يلزم فيه دستورنا ألا يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، نطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، ونحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات المناسبة، على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا".

وصرح السوداني بأن "العراق يعمل على أن يكون جزءا من الحل في مشاكل المنطقة"، مشيرا إلى أن "الوقت حان ليأخذ العراق مكانه الطبيعي بعد نجاحه في محاربة الإرهاب".

ودعا السوداني حكومات المنطقة للتنسيق لمواجهة آفة المخدرات بعد أن تبنت الحكومة العراقية استراتيجية وطنية لمكافحتها، مضيفا: "ولا تخفى عليكم العلاقة بين الإرهاب والمخدرات".

هذا، وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن المنطقة تتعرض للجفاف وهناك حاجة ملحة لحفظ الحقوق في الموارد المائية.

ودعا السوداني في السياق إلى إقامة تجمع إقليمي يضم دول شواطئ الخليج من العراق وإيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يهدف لتنسيق الجهود الإقليمية لإدارة المياه، ومواجهة التغييرات المناخية، وتعزيز حماية البيئة، والعمل المشترك في مواجهة الجفاف.

كما أكد رئيس الحكومة العراقية في كلمته على أن بلاده لا تزال بلدا نفطيا مهما ودولة محورية في سوق الطاقة العالمي.
مصدر : وكالات
رقم : 1083369
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