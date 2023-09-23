لبنان: على وقع خلافات "الخماسية".. قطر تتحضر لتسلّم الدفّة بدلًا من فرنسا

وعليه، باشر الموفد القطري لقاءاته مع المسؤولين السياسيين لهدفين: الأول تحصيل القبول بدور الدوحة بدلاً من باريس، ومن ثم التفاوض على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون الذي صارَ واضحاً أنه المرشح الحقيقي للخارج.



ولفتت الصحيفة الى وجود مساعٍ لقطر تتيح لها العمل منفردة وبشكل مستقل عن أعضاء الخماسية، للوصول إلى ما يُشبه "صلح الدوحة" الأول عام 2008، والقيام بتسوية متوازنة قاعدتها لا غالب ولا مغلوب.



من جهتها صحيفة "البناء" نقلت عن مصدر مقرّب من السعودية قوله إنّ "الحراك القطري غير منسّق مع السعودية ولا مع اللجنة الخماسية، بل حراك منفرد ولن يؤدي الى نتيجة، والحل بالبحث عن خيار ثالث من خارج المرشحين التقليديين".