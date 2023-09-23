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السبت 23 أيلول 2023 ساعة 08:49
إصابتان باعتداء للاحتلال شمالي غربي القدس المحتلة
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال رفعت أذرع الحاجز أسفل سيارة كانت تسير هناك، ما تسبب بتحطمها وإصابه الشاب أنس نافذ الخطيب وآخر لم تعرف هويته، بجروح.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1083381
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