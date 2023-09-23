إصابتان باعتداء للاحتلال شمالي غربي القدس المحتلة

إسلام تايمز (فلسطين) - أصيب، الليلة الماضية، شابان فلسطينيان بجروح ورضوض على حاجز بيت اكسا شمالي غربي القدس المحتلة، بعدما رفع الجنود المتواجدون على الحاجز أذرع التوقف أسفل سيارة، ما تسبب بتحطمها وإصابة من بداخلها.