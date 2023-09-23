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السبت 23 أيلول 2023 ساعة 09:03

هنغاريا تدعو الى إلغاء إستراتيجية العقوبات ضد روسيا

هنغاريا تدعو الى إلغاء إستراتيجية العقوبات ضد روسيا
أكد بيتر سيارتو على أنه" لا حاجة إلى عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا"وقال: "للأسف لم يكن هناك بعد أي تقييم أو تحليل مهني للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

وأضاف سيارتو "أن مناقشة العقوبات الجديدة تتسم دائما "بطابع عاطفي وسياسي وايديولوجي، وإذا نظرنا إلى العقوبات من وجهة النظر البراغماتية، فسنرى أنها تلحق أضرارا أكثر بأوروبا مما تسببه لروسيا".

وأكد: "نعتقد أنه لا نحتاج إلى حزم جديدة من العقوبات. ونأمل في أننا سنتمكن من العودة إلى التعاون المتحضر بين الشرق والغرب، لأن ذلك ينسجم مع مصالحنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1083389
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