الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال السويسري في طهران

واثر صدور بيان الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والذي تضمن اتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأثيرت فيه ادعاءات غير مقبولة ضد السيادة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الجزر الإيرانية الثلاث ودعمتها الحكومة الأمريكية أيضاً، فقد تم مساء يوم الخميس من قبل رئيس الدائرة الثالثة بوزارة الخارجية استدعاء القائم باعمال السفارة السويسرية في طهران (في غياب السفير) بصفة ان بلاده راعية للمصالح الأميركية في إيران، وتم ابلاغه ادانة واحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد بشأن هذا الموقف غير المدروس والإجراءات الاستفزازية للحكومة الأميركية.



وجاء في استدعاء القائم بالأعمال السويسري: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على الدفاع عن سلامة أراضيها وحماية أمنها ومصالحها ضد أي تهديدات من قبل الحكومة الأميركية فيما يتعلق بأمن الملاحة والتجارة البحرية ، وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما يضمن تامين مصالحها الوطنية”.



كما تم التأكيد في هذا الاستدعاء على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من نهجها المسؤول والذكي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، لن تسمح لأميركا عبر سياسة رهاب ايران بمواصلة نهب ثروات وموارد المنطقة .



من جانبه قال القائم بالأعمال السويسري أيضًا إنه سيبلغ الحكومة الأميركية بهذا الموقف على الفور.