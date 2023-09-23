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السبت 23 أيلول 2023 ساعة 11:07

الأبيض من نيويورك: النزوح السوري يعرض النظام الصحي لضعف بنيوي والحل بتسهيل عودتهم

الأبيض من نيويورك: النزوح السوري يعرض النظام الصحي لضعف بنيوي والحل بتسهيل عودتهم
ونوه الأبيض بما تقدمه هولندا والإتحاد الأوروبي لمساعدة هذا النظام على مواجهة التحديات المتراكمة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية. 

ولفت وزير الصحة العامة إلى أنَّ "النزوح السوري الكثيف يؤثر على النظام الصحي اللبناني ويعرضه لضعف بنيوي الأمر الذي يشكل خطرا داهما على لبنان لن يكون الإقليم بمنأى عنه"، مشددا على أنه "من حق لبنان ولا سيما نظامه الصحي الحصول على ما يحتاج إليه من دعم حقيقي ليتمكن من الإستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية ذات الجودة.

كذلك إلتقى وزير الصحة نائبة وزير الصحة في أرمينيا لينا نانوشيان وتناول البحث تبادل الخبرات بين البلدين نظرا للتشابه الحاصل في النظام الصحي في كلا البلدين، ولا سيما لجهة إعادة توجيه النظام للإستناد للرعاية الأولية كخطوة ضرورية تؤسس لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن الإستفادة من الخطوات الكبيرة التي قطعتها أرمينيا في تنظيم العلاقة مع أبنائها من الجاليات المنتشرة في دول العالم.

وشارك الدكتور الأبيض في ندوة نظمت لمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق المبادرة العالمية لعلاج سرطان الأطفال وما حققته من نتائج جيدة وذلك بحضور رئيسة جمهورية سلوفاكيا ووزراء الصحة من عدة بلدان،  ومدير مركز سرطان الاطفال في لبنان الدكتور حسان الصلح. وأكد وزير الصحة في كلمته أن "موضوع سرطان الأطفال يحتل أولوية في الخطة الوطنية للسرطان التي أقرتها وزارة الصحة العامة"، مبديا ارتياحه لما يقدمه لبنان من خدمات متطورة في علاج السرطان، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة تفعيل التعاون مع الشركاء الدوليين بما يضمن المحافظة على مستوى هذه الخدمات ودعمها".

كما حضر لقاءً وزاريًا دعت إليه بعثة قطر بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ووزيرة الصحة في قطر الدكتورة حنان الكواري ووزراء صحة وخبراء، خصص للبحث في موضوع الحماية الصحية ولا سيما في مسألة مقاومة المضادات الحيوية وضرورة التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة هذه المشكلة التي توصف بأنها مشكلة صامتة وشديدة الخطورة.

ولفت الأبيض خلال الاجتماع إلى أنَّ "لبنان يعاني من نسبة عالية من الجراثيم المقاومة للمضادات"، مضيفًا أنَّ وزارة الصحة العامة تسعى لتقليص مخاطر هذه المشكلة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومصلحة الطب البيطري.

كذلك تابع وزير الصحة العامة مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان المشاريع المشتركة ولا سيما المتصلة بموضوع الرعاية الصحية الأولية وتزويد مراكز الرعاية بالأدوية وبرامج التحصين. ومن لقاءاته أيضا اجتماع مع مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو.

 وقد استعرض الجانبان الاعباء الكبيرة التي ينؤ تحتها النظام الصحي في لبنان بسبب النزوح، وخاصة مع الموجة الاخيرة المستمرة، وحذر الابيض من ان "النظام الصحي، والذي يعاني تحديات متعددة، لن يكون بوسعه تحمل اعباء جديدة"، وطالب المفوضية ب"تكثيف جهودها لتسهيل عودة النازحين الى بلادهم، كحل امثل لتخفيف الضغط الحاصل على لبنان".
 
رقم : 1083441
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