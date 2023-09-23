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السبت 23 أيلول 2023 ساعة 11:56
سوريا.. ‘‘قسد‘‘ ترفع أسعار المحروقات بنسب خيالية
وقوبل الأمر بموجة غضب شعبية عارمة عبّرت عنها التظاهرات والإضرابات التي شهدتها مناطق واسعة من مناطق سيطرة الميليشيا الانفصالية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1083451
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