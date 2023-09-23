سوريا.. ‘‘قسد‘‘ ترفع أسعار المحروقات بنسب خيالية

اسلام تايمز (سوريا) - للمرة الثانية خلال شهر ودون سابق إنذار، رفعت ما تُسمّى الإدارة الذاتية التي تنضوي تحتها ميليشيا "قسد" في سوريا، أسعار المحروقات بنسب تجاوزت الـ 300 والـ400 %، من دون وجود أيّ سبب أو مبرّر منطقي لهذا القرار.