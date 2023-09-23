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السبت 23 أيلول 2023 ساعة 14:11

القوات الجوية الإيرانية تتسلم سرباً من مقاتلات كوثر قريباً

القوات الجوية الإيرانية تتسلم سرباً من مقاتلات كوثر قريباً
وقال العميد حميد واحدي، في تصريح له، طائراتنا تنتمي إلى الجيل الثالث، ولكن تم تحديث هذه الطائرات بالتغييرات التي أجراها عليها خبراء القوات الجوية. لقد قمنا بإجراء تغييرات كبيرة على نظام الرادار والنظام القاذف للطائرات حتى تكون طائراتنا محدثة والآن القوات الجوية على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد.

وأشار قائد القوات الجوية للجيش إلى الإصلاح الكامل للطائرات داخل البلاد، وقال: يعد إصلاح الطائرة عملاً شاقًا للغاية وفي هذه العملية يتم فتح جميع أجزاء الطائرة وفحصها بحيث تكون الطائرة الجديدة بعد هذه العملية جاهزة للعودة إلى الدورة التشغيلية. يتم إعداد وتجديد جميع طائرات القوات الجوية للجيش من قبل طاقم القوات الجوية والفنيين في وزارة الدفاع.

وأضاف: قبل الثورة لم يكن يسمح لنا بلمس الطائرات وكان عملنا الفني يقتصر على استبدال قطع الغيار. لكن اليوم دخلنا نحن في القوات الجوية وزملائنا في وزارة الدفاع مجال صناعة الطائرات. تم بناء سرب من طائرات صاعقة وهي طائرة جيدة جدا. والآن بناء طائرة كوثر كطائرة مقاتلة وقاذفة قنابل في المراحل النهائية، وفي المستقبل، سينضم سرب من هذه الطائرة إلى القوات الجوية للجيش.
رقم : 1083501
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