الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 أيلول 2023 ساعة 14:20

الهند: غضبٌ بعد تصريحات معادية للإسلام داخل البرلمان

الهند: غضبٌ بعد تصريحات معادية للإسلام داخل البرلمان
وانتشر مقطع مصوّر من البرلمان الهندي للنائب راميش بيدهوري وهو يتوجه بتصريحات مسيئة ولغة بذيئة ضد عضو حزب يُمثل الأقليات.

بدوره، وصف وزير الدفاع راجناث سينغ التصريحات بـ"غير المقبولة"، داعيًا رئيس البرلمان إلى حذفها من محضر الجلسة إذا كانت أضرّت بأعضاء المعارضة.

وانتقد أعضاء البرلمان التصريحات، قائلين إنها إهانة "لكل هندي"، وتساءلوا عن سبب عدم إيقاف النائب الذي أدلى بها.

وتساءل رئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله عن كيف يمكن للمسلمين الذين يعدون حزب "بهاراتيا جاناتا" حزبهم أن يتعايشوا مع هذا المستوى من الكراهية المذلة؟

وتضمنّت التصريحات التي قدّم عمر عبد الله ترجمة لبعض ألفاظها "شتائم وأوصافا دنيئة، إضافة إلى وصفهم بالإرهابيين".

وفي الفيديو نفسه، ظهر أحد كبار أعضاء حزب "بهاراتيا جاناتا" والوزير السابق في الحكومة هارش فاردهان وهو يضحك في الوقت الذي كان بيدهوري يدلي فيه بالتصريحات المسيئة.

ومنذ وصول حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة عام 2014، تكررت تعليقات نوابه المناهضة للمسلمين وخطاب الكراهية ضدهم.

من جهة أخرى، أَمّ الزعيم الانفصالي من كشمير مرويز عمر فاروق المصلّين في صلاة الجمعة أمس بالمسجد الجامع بالإقليم، بعد أن أطلقت السلطات الهندية سراحه من الإقامة الجبرية التي استمرت 4 سنوات.

وقال فاروق لآلاف المصلّين في الجامع إن حرياته وحقوقه قُيّدت جميعها، وإنه لا يندرج تحت وصف "انفصالي أو معكر للصفو العام"، لكنه باحث عن حل واقعي، على حد قوله.

وأضاف فاروق أنّ كشمير مقسّمة إلى 3 أجزاء تتوزع بين الهند وباكستان والصين، ويجب أن تُدمج سويًا، موضحًا أنه يريد حلًا سلميًا.

وذكر مسؤول هندي أن فاروق -رئيس الفصيل المعتدل في التحالف السياسي الانفصالي الرئيسي بكشمير- وواعظين اثنين آخرين أُطلق سراحهم عقب صدور أمر من المحكمة العليا، مضيفًا أنّ الإقامة الجبرية كانت خطوة مهمة للحفاظ على السلام في الإقليم، حسب قوله.
 
رقم : 1083505
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
23 أيلول 2023
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
23 أيلول 2023
حرب "الحرير " و " التوابل"
حرب "الحرير " و " التوابل"
23 أيلول 2023
قائد بالحرس الثوري: المخربون فشلوا وعلى شبابنا عدم الاستسلام للعدو
قائد بالحرس الثوري: المخربون فشلوا وعلى شبابنا عدم الاستسلام للعدو
22 أيلول 2023
اللواء سلامي: الدفاع المقدس اكثر حرب عالمية استثنائية وغير متكافئة تاريخيا
اللواء سلامي: الدفاع المقدس اكثر حرب عالمية استثنائية وغير متكافئة تاريخيا
22 أيلول 2023
وزير الخارجية الايراني: سنواصل دعم سوريا حكومة وشعبا
وزير الخارجية الايراني: سنواصل دعم سوريا حكومة وشعبا
22 أيلول 2023
بالصور: العميد قاآني يجول على مناطق العمليات في سوريا ويؤكد أن أمريكا جذر للفوضى والارهاب
بالصور: العميد قاآني يجول على مناطق العمليات في سوريا ويؤكد أن أمريكا جذر للفوضى والارهاب
22 أيلول 2023
إيران تحيي أسبوع الدفاع المقدس بإقامة استعراض عسكري
إيران تحيي أسبوع الدفاع المقدس بإقامة استعراض عسكري
22 أيلول 2023
رئيس الجمهورية: حضور القوات الايرانية في الخليج الفارسي والمنطقة يجلب الامن لها
رئيس الجمهورية: حضور القوات الايرانية في الخليج الفارسي والمنطقة يجلب الامن لها
22 أيلول 2023
إشادة بموقف الرئيس الإيراني بشأن رفعه راية القرآن بالأمم المتحدة
إشادة بموقف الرئيس الإيراني بشأن رفعه راية القرآن بالأمم المتحدة
21 أيلول 2023
إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع هولندا والاتحاد الأوروبي
إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع هولندا والاتحاد الأوروبي
21 أيلول 2023
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
21 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل