البنتاغون يصادق على حزمة مبيعات عسكريّة للسعودية

وفي بيان، أشارت الوكالة التابعة للبنتاغون إلى ان "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".

كما لفتت الى انها "ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".