الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب

وافادت ارنا، ان معرض بغداد الدولي الرابع والعشرين للكتاب، يستضيف ناشرين من العراق وإيران ولبنان ومصر والمغرب وسوريا وأمريكا والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وتركيا والمملكة العربية السعودية، في الفترة من 18لغایة 27 سبتمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الكتاب والأدب الإيراني، تشارك للمرة الثالثة في هذا الحدث، في جناح بمساحته 60 مترًا مربعًا، حيث يتم تقديم 1100 عنوان من الكتب والاصدارات الحديثة في المجالات الإسلامية والأدب للكبار والأطفال والشباب، فضلا عن الكتب الحوزوية والجامعية، وتعليم اللغة الفارسية، والدفاع المقدس، وكتب خاصة بموضوع الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقسماً خصص للقرآن الكريم.