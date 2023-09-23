السوداني يعود الى العراق بعد اختتام زيارته إلى نيويورك

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مشاركة رئيس الحكومة العراقية في اجتماعات الأمم المتحدة تضمنت إلقاء كلمة العراق، وكذلك إلقاء كلمة في قمة أهداف التنمية المستدامة.

كما أجرى لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الألماني، ورؤساء الوزراء الإسباني والهولندي والنرويجي والماليزي واللبناني والكويتي، ورؤساء دول بلغاريا وقبرص وكوريا الجنوبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما التقى السوداني بما يسمى "رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني"، ونائب رئيس الوزراء البريطاني، ووزير الخارجية الأمريكي، ووكيل وزير الخزانة الأمريكية، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكذلك عقد رئيس الوزراء العراقي، لقاءات مع الأمين العام لحلف الناتو، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

إلى جانب عقده لقاءات مع رؤساء وممثلي شركات "جنرال إلكتريك"، ومجموعة "هانيويل" التكنولوجية المتعددة الجنسيات، وشركة "كوفينكن" للمحاماة الأمريكية.

وأيضاً لقاء وندوة حوارية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رجال أعمال ومستثمرين، وجلسة حوارية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وندوة أخرى أقامتها مؤسستا "المونيتور" و"سيمافور" الأمريكيتان.

وأجرى السوداني مجموعة من المقابلات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.