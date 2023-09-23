امير عبداللهيان يلتقي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

وافاد الموقع الاعلامي الرسمي للمنظمة الاسلامية، بان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء، العلاقات بين ايران ومنظمة التعاون الاسلامي والسبل الكفيلة بتعزيز النشاطات المشتركة، فضلا عن القضايا التي تهم الطرفين، بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع الراهن في افغانستان والجهود الهادفة الى صد ظاهرة الـ"اسلاموفوبيا".

علما، ان وزير الخارجية الايراني، اجرى على امتداده زيارته الحالية لنيويورك، العديد من اللقاءات والمحادثات مع قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث ناقش معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل امير عبداللهيان، قبل 6 ايام الى نيويورك، ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الاممية الـ 78 المقامة لحد اليوم.