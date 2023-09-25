إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران

وذكرت الوزارة في بيان لها اطلع عليه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إنه "اعتقال 28 شخص من أعضاء الشبكة التي خططت للتفجيرات الإرهابية وجميعهم لديهم ارتباط بتنظيم داعش".
وأشار البيان إلى أن "العناصر التي تم اعتقالها لديها سابقة عمل مع العناصر التكفيرية في عدد من بلدان المنطقة".
وكشف بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى أنه "تم الكشف عن عدد من المراكز والبيوت التي كانت ملاذًا لهؤلاء العناصر في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية".
كما أوضح إنه "تم ضبط قنابل مجهزة للتفجير وصواعق تفجير وأسلحة وأجهزة اتصال ذكية مرتبطة بالأقمار الصناعية".