إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران

إيران (إسلام تايمز) - أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، مساء الأحد، أن قواتها أحبطت خلال الأيام الأخيرة مخطط لتنفيذ 30 تفجيرًا في العاصمة طهران.