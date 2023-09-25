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الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 00:29

الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية

الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
وبحسب الوثائق فإن "نتنياهو وزوجته يعانيان من مرض نفسي متكرر، وعضو في حزب لبيد يقدمان ملفاتهما الطبية إلى المحكمة، يعلن أن نتنياهو غير مؤهل لتولي مناصب حكومية".

وأشارت الوثائق إنه "بعد عدة أشهر من فحص المستندات الطبية والتأكد منها، عزمت المحكمة الإسرائيلية على الدخول جدياً في القضية، إلا أن السلطة القضائية العليا أعلنت في رسالة مكتوبة بخط اليد: أن المحكمة ليس لديها الاختصاص للنظر في هذه القضية، وإن إجراء المزيد من التحقيقات في هذه القضية قد يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".

كما قالت الصحيفة إن "الجمهورية الإسلامية حصلت على 70 ألف صفحة من الوثائق القضائية الإسرائيلية بعضها تحمل صفة سرية للغاية".

ورجحت الصحيفة إلى أنه "من الممكن أن تكون هذه القضية هي السبب وراء اختراق هواتف عدد من أعضاء حزب "هناك مستقبل" وزعيمه يائير لابيد، فيما رجح مراقبون أن يكون نتنياهو نفسه وراء الاختراق".

وتابعت "وبناء على ذلك، يبدو أن إيران تمكنت من الوصول إلى كافة الأرشيفات القضائية الإسرائيلية، والتي تتضمن معلومات مهمة وحساسة حول قضية نتنياهو".
رقم : 1083712
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