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الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 08:21

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرات أوكرانية فوق القرم وكورسك وبريانسك

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرات أوكرانية فوق القرم وكورسك وبريانسك
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح الاثنين إنه تم الليلة الماضية "إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت أربع طائرات بدون طيار فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق أراضي جمهورية القرم.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان آخر إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صباح اليوم مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعة كورسك، ودمرت اثنتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية فوق كورسك وبيلغورود أمس الأحد.
رقم : 1083752
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