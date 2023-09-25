"واينت": غالانت على حدود غزة لتقييم الوضع الأمني

ولفت الموقع إلى أن "غالانت زار المنطقة واستمع إلى نظرة عامة من القادة الميدانيين، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها الأيام الأخيرة على حدود غزة".



وأضاف الموقع، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى تقييما للوضع مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ورئيس قوات الأمن ورئيس شعبة العمليات".



يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في منطقة غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بحسب تقييم الوضع، تقرر تعزيز كتيبة في منطقة فرقة غزة، على أن تصل تعزيزات القوات إلى كتيبة "جفعاتي"، التي ستتولى المهام الدفاعية على السياج".



وشهد قطاع غزة عند السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، فعاليات احتجاجية شارك فيها آلاف المتظاهرين، تنديدا بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى واستمرار الحصار على قطاع غزة.