استطلاع: نسبة تأييد بايدن إلى مستوى منخفض جديد

وقالت القناة نقلا عن نتائج استطلاع للرأي العام أجري الشهر الجاري: "إن 41% من الناخبين المسجلين يوافقون على عمل بايدن، فيما لا يوافق عليه 56% من الناخبين، وهو أعلى مستوى منذ توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة".



وأضافت أن السياسة الخارجية للرئيس بايدن لا يوافق عليها 53%. أما سياسته الاقتصادية فلا يوافق عليها 59% من الأمريكيين.



هذا وعبر 74% من المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم الجادة (59%) أو المتوسطة (15%) من أن بايدن البالغ من العمر 80 عاما لا يتمتع بالصحة العقلية والجسدية اللازمة للترشح لولاية ثانية.

