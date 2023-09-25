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الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 10:35

إيران ترد على تصريحات الإمارات بشأن الجزر الثلاث

إيران ترد على تصريحات الإمارات بشأن الجزر الثلاث
وقالت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان ردا على التصريحات الإماراتية بشأن الجزر الثلاث إن من "من المؤسف أن ممثلي هذا البلد كل عام وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة يكررون مزاعم لا أساس لها حول الجزر الإيرانية في الخليج وإننا نعتبر مثل هذه التصريحات والادعاءات، انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية كما نعتبرها انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لمبدأ حسن الجوار وضرورة احترام وحدة أراضي الدول".

وشددت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة على أن "جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من أراضي إيران، وتؤكد إيران سيادتها على هذه الجزر، وأي ادعاء يخالف ذلك مرفوض رفضا قاطعا".

وأكدت ممثلية إيران أن "طهران تلتزم دائما بسياسة الصداقة وحسن الجوار تجاه جميع جيرانها وتلتزم تماما بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤکد في الوقت نفسه أن وحدة أراضي إيران وسيادتها على هذه الجزر لن تخضع لأي مفاوضات".

وكانت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي جددت مطالبة بلادها إيران بحل قضية الجزر الثلاث، وقالت في كلمة ألقتها أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة السبت: "مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود".
 
رقم : 1083787
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