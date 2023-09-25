الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 11:07

الأرمن يبدأون نزوحاً جماعياً من ناغورني قرة باغ إلى أرمينيا

الأرمن يبدأون نزوحاً جماعياً من ناغورني قرة باغ إلى أرمينيا
كما دعت أرمينيا إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة على الفور إلى الإقليم لمراقبة الوضع الميداني، في وقت وعدت أذربيجان بمعاملة الأرمن في هذه المنطقة على أنهم مواطنون متساوون، وبحماية حقوقهم لكنها تقول إن لهم مطلق الحرية إذا رغبوا في الرحيل.

كذلك اتهمت ارمينيا اذرييجان بارتكاب جرائم 'تطهير عرقي' في المنطقة الانفصالية. وقال وزير الخارجية الارميني أرارات ميرزويان: "يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة بين الوكالات من قبل الأمم المتحدة في ناغورنو قرة باغ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض"'.

من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي قادة أرمينيا بمفاقمة التوتر في قره باغ، لكنه أبدى أمله في أن تبقى البلاد في فلك موسكو، معتبرا أن القيادة في أرمينيا تصبّ من وقت لآخر بنفسها الزيت على النار.

وقال لافروف: "القوى الغربية 'تحرّك الخيوط' لتقويض النفوذ الروسي، من المؤسف أن القيادة في أرمينيا تصبّ من وقت لآخر بنفسها الزيت على النار".

يشار الى ان أول قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر دخلت السبت الإقليم. ويتظاهر مناهضون للحكومة الارمينية في شوارع يريفان يومياً، احتجاجاً على تعاملها مع الأزمة في قره باغ. كذلك، أعلن زعماء المعارضة عزمهم على إطلاق إجراءات مساءلة بحق رئيس الوزراء نيكول باشينيان في البرلمان.
 
رقم : 1083803
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
25 أيلول 2023
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
25 أيلول 2023
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
25 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
25 أيلول 2023
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
25 أيلول 2023
الشروط الثلاثة المسبقة لمحمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
الشروط الثلاثة المسبقة لمحمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
25 أيلول 2023
الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
25 أيلول 2023
إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران
إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران
25 أيلول 2023
رئيسي: إيران لم ترفض تواجد مفتشي الوكالة الدولية
رئيسي: إيران لم ترفض تواجد مفتشي الوكالة الدولية
25 أيلول 2023
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
23 أيلول 2023
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
23 أيلول 2023
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
23 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟