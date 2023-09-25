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الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 11:10
النائب الموسوي: فرصة إجماع لبنانية نادرة على قضية خطر وجودي
أميركا تقدر مصلحة لبنان أكثر من اهله! فرصة اجماع لبنانية نادرة على قضية خطر وجودي. فلنوحد الارادات ولنتخذ القرارات السيادية المناسبة ولو كره الأميركيون”.
مصدر :
وكالات
رقم :
1083806
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