النائب الموسوي: فرصة إجماع لبنانية نادرة على قضية خطر وجودي

اسلام تايمز (لبنان) - كتب النائب ابراهيم الموسوي على منصة “إكس”: “واشنطن لا توافق على عودة النازحين السوريين. اللبنانيون جميعاً متفقون على خطورة بقائهم في لبنان وضرورة عودتهم الى سوريا.