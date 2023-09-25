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الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 12:01

وزير ثقافة ايران: تعاوننا مع العالم الإسلامي ضمن اولوياتنا

وزير ثقافة ايران: تعاوننا مع العالم الإسلامي ضمن اولوياتنا
وأشار "محمد مهدي إسماعيلي" في هذا اللقاء، إلى أهمية موقف إيسسكو وأكد اهتمام بلادنا بمواصلة التعاون مع هذه المنظمة.

وقال: إن مجال الاهتمامات الثقافية في العالم الإسلامي متنوع وهناك حاجة لمزيد من التشاور والحوار بين مسؤولي الدول الإسلامية في هذه المجالات ويمكن لإيسسكو أن تلعب دورا مهما في هذا المجال.

وأشاد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، بالنهج الشامل الذي تتبعه ایسسکو تجاه جميع المسلمين في العالم وقال: إن التعاون مع العالم الإسلامي والمجتمعات ذات الاهتمامات المشتركة في المجال الثقافي يشكل أولوية بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية.

و أكد إسماعيلي في إشارة إلى التاريخ الحضاري والثقافي لبلادنا منذ آلاف السنين ودور إيران في نشر الثقافة الإسلامية ونشرها، على التعاون المشترك مع ایسسکو ودعا امينها العام لزيارة طهران.

كما أعلن سالم بن محمد المالك، الأمين العام للإيسيكو، في هذا اللقاء، استعداده لزيارة طهران وقال: ان إيران تتمتع بثقافة عريقة.

وذكر أن إيران كانت من الدول النشطة في بداية تأسيس ايسسكو وأضاف: تتمتع إيران بثقافة غنية وقوية في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية ويمكن أن تلعب دورا هاما في تطوير برامج الإيسيسكو.

وقال المدير العام للإيسسكو: يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة بالتعاون مع إيران.

ووصل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاحد، للمشاركة في الاجتماع الـ 12 لوزراء الثقافة للدول الإسلامية.

و انطلق هذا الاجتماع الیوم الاثنين تحت شعار "نحو تجديد النشاط الثقافي في العالم الإسلامي".
 
رقم : 1083831
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