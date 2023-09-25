الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 12:50

الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم

الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، الحدودية مع أوكرانيا.

وجاء في البيان : "اليوم 25 أيلول/سبتمبر، تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية من إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف داخل أراضي روسيا". مضيفة أنه "تم تدمير المسيّرة في سماء المقاطعة"

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أنّ دفاعاتها الجوية تمكنت الليلة الماضية من تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وجمهورية القرم. 

من جهته، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، تضرر عدة مبانٍ من جراء هجوم شنته طائرة مسيّرة أوكرانية وسط المقاطعة من من دون تسجيل أي إصابات.

وقال ستاروفويت عبر قناته في "تليغرام": "تضررت عدة منازل وسطح مبنى إداري وتحطم زجاج مبنى سكني جراء هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية في وسط كورسك".

وأضاف ستاروفويت أن طائرة مسيرة أخرى سقطت في المقاطعة، وتسببت بتحطم نوافذ أحد المنازل.

وأوضح ستاروفويت أن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في المقاطعة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات من جراء الهجوم.

وقبل أيام، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، تعرّض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لضربة صاروخية، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 صواريخ أوكرانية أطلقت على المدينة ومقتل عسكري روسي.

وتشنّ كييف هجمات شبه يومية على الأراضي الروسية، في محاولة  لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا وشبه جزيرة القرم، إذ حاولت مسيّرة انتحارية استهداف موسكو، وقامت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاطها قبل وصولها إلى هدفها.

وتزداد هجمات كييف المسيّرة ضد الأراضي الروسية مؤخراً، بموازاة تعثّر الهجوم البري المضاد بعد أشهر من انطلاقه، من دون تحقيق أي تقدم ملحوظ في الجبهة أمام خطوط الدفاع الروسية.
مصدر : وكالات
رقم : 1083850
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
25 أيلول 2023
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
25 أيلول 2023
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
25 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
25 أيلول 2023
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
25 أيلول 2023
الشروط الثلاثة المسبقة لمحمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
الشروط الثلاثة المسبقة لمحمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
25 أيلول 2023
الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
25 أيلول 2023
إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران
إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران
25 أيلول 2023
رئيسي: إيران لم ترفض تواجد مفتشي الوكالة الدولية
رئيسي: إيران لم ترفض تواجد مفتشي الوكالة الدولية
25 أيلول 2023
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
23 أيلول 2023
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
23 أيلول 2023
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
23 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟