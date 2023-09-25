الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، الحدودية مع أوكرانيا.



وجاء في البيان : "اليوم 25 أيلول/سبتمبر، تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية من إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف داخل أراضي روسيا". مضيفة أنه "تم تدمير المسيّرة في سماء المقاطعة"



كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أنّ دفاعاتها الجوية تمكنت الليلة الماضية من تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وجمهورية القرم.



من جهته، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، تضرر عدة مبانٍ من جراء هجوم شنته طائرة مسيّرة أوكرانية وسط المقاطعة من من دون تسجيل أي إصابات.



وقال ستاروفويت عبر قناته في "تليغرام": "تضررت عدة منازل وسطح مبنى إداري وتحطم زجاج مبنى سكني جراء هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية في وسط كورسك".



وأضاف ستاروفويت أن طائرة مسيرة أخرى سقطت في المقاطعة، وتسببت بتحطم نوافذ أحد المنازل.



وأوضح ستاروفويت أن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في المقاطعة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات من جراء الهجوم.



وقبل أيام، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، تعرّض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لضربة صاروخية، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 صواريخ أوكرانية أطلقت على المدينة ومقتل عسكري روسي.



وتشنّ كييف هجمات شبه يومية على الأراضي الروسية، في محاولة لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا وشبه جزيرة القرم، إذ حاولت مسيّرة انتحارية استهداف موسكو، وقامت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاطها قبل وصولها إلى هدفها.



وتزداد هجمات كييف المسيّرة ضد الأراضي الروسية مؤخراً، بموازاة تعثّر الهجوم البري المضاد بعد أشهر من انطلاقه، من دون تحقيق أي تقدم ملحوظ في الجبهة أمام خطوط الدفاع الروسية.