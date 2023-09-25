لتنفيذ المشاريع المشتركة.. وزير اقتصاد ايران يعلن تشكيل لجنة مع مصر

والتقى إحسان خاندوزي، الذي شارك في اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية في مصر، نظیره المصري محمد معيط أمس الأحد وبحث معه تطورات العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات التجارية وناقشا الوضع الاقتصادي في البلدين.



وأكد وزير الاقتصاد الإيراني خلال اللقاء عزم الحكومة الثالثة عشرة ( حکومة الرئیس رئیسي) على تطوير العلاقات الشاملة مع دول الجوار والمنطقة، وقال: بالنظر إلی القدرات الوفيرة في البلدين العظيمين مصر وإيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها لتطوير التعاون في مجال الأعمال المصرفية في إطار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك المصري والإيراني المشترك، وفي مجالات کالنسيج والشحن ونقل التكنولوجيا الصيدلانية والمعدات الطبية.



من جانبه أكد وزير المالية المصري على استعداد بلاده لتنفيذ المقترحات التي قدم بها سيد إحسان خاندوزي وقال: إن مصر تعتبر تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمرًا مهمًا ونأمل أن نشهد تحسنًا في العلاقات بين البلدين قريبًا.



كما كتب "سيد إحسان خاندوزي" على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي بعد هذا اللقاء: "كان لي لقاء ونقاش بناء مع نظيره المصري واتفقنا على تشكيل لجنة للمشروعات المشتركة". وأضاف: "ستتم قريبا زيادة رأس مال بنك إيران ومصر. وآمل ان هذا الاجتماع الذي عقد بعد سنوات عديدة وبترحيب حار من وزير المالية المصري، يساعد على إحياء سياسة التعاون والدبلوماسية الاقتصادية للحكومة.



وكان هذا اللقاء الذي عقد في أجواء ودية وحميمية للغاية وبترحيب حار من وزير المالية المصري، هو في الواقع أول لقاء في مجال القضايا الاقتصادية بين البلدين، والذي عقد بعد الاجتماع الأخير لوزيري خارجية البلدين في نيويورك.