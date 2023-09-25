لتثبيت وقف إطلاق النار.. انتشار للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في "عين الحلوة"

يأتي انتشار القوة بعد الجولة الثانية من الاقتتال بين حركة "فتح"، وما يسمّى بـ"الشباب المسلم" في مخيم عين الحلوة، والتي راح ضحيتها في الجولة الثانية أكثر من 18 قتيلًا ونحو 90 جريحًا.



انتشار "القوة الأمنية" يأتي بعد إنجاز تعزيزها ورفدها بعناصر من القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية كافة والمنضوية في الأطر الأربعة: فصائل منظمة "التحرير" الفلسطينية، "تحالف القوى الفلسطيني"، القوى الإسلامية و"أنصار الله"، وبناء على تعليمات من "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في منطقة صيدا التي عقدت اجتماعًا لهذه الغاية تحديدًا.



ووفقًا للعلومات، فقد جرى بحث موضوع إخلاء مدارس "الأونروا" مطولًا وانتشار القوة في نقطتين أخرتين، غير أنّ الأمر لم يُحسم، وتُرك لجلسة أخرى لمزيد من الدرس والتشاور، بينما اتفق على الانتشار في النقطتين بنحو 70 ضابطًا وعنصرًا في مرحلة أولى، على أن تتواصل العملية تدريجيًا ليصل العدد إلى 170، في النقاط كافّة، وترك تحديد ساعة الصفر لقائد القوة اللواء محمود العجوري.