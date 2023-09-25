إسلامي: طهران تتوقع إغلاق الملفات النووية المتبقية

واشار اسلامي في كلمته اليوم الاثنين، خلال الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوكالة تجري غالبية عمليات التفتيش في المؤسسات النووية لجمهورية إيران الإسلامية.



وتابع قائلا : من الضروري أن تتخذ الوكالة إجراءات فعالة وملموسة للحفاظ على سرية المعلومات ومراعاة الحياد والامتناع عن تقديم تفاصيل غير ضرورية في تقاريرها، كما لا ينبغي تجاهل تعاون إيران العميق والمستمر مع الوكالة.



وقال : نحن ملتزمون باتفاقية الضمانات وتم تنفيذ جميع أنشطة التحقق من الوكالة بسهولة في إيران. وبناء عليه نتوقع ان يتم إعلان إغلاق ملف القضايا المتبقية.



وفي جانب اخر من كلمته قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على زيادة حصة الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2040 بما يتماشى مع خططها التنموية الوطنية الاستراتيجية .