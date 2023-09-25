الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 15:11

طالبان تكشف عن خطة استراتيجية أمنية لمواجهة 'داعش'

طالبان تكشف عن خطة استراتيجية أمنية لمواجهة
وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم وزارة الداخلية إن نشر الكاميرات على نطاق واسع هو جزء من خطة استراتيجية أمنية تدوم أربعة أعوام، ستركز على "نقاط مهمة" في كابل وأماكن أخرى.
 
وأعلن أن "إدارة طالبان التي أعلنت تركيزها على إعادة الأمن وتضييق الخناق على تنظيم "داعش" تشاورت أيضا مع شركة هواوي الصينية لصناعة معدات الاتصالات بشأن تعاون محتمل".
 
وقال: "نعمل حاليا على وضع خريطة أمنية من قبل خبراء أمنيين وتستغرق الكثير من الوقت... ولدينا بالفعل خريطتان، إحداهما أعدتها الولايات المتحدة للحكومة السابقة والثانية أعدتها تركيا".
 
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ليست في شراكة مع طالبان وأوضحت أن التأكد من عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين هي مسؤولية طالبان".
 
وقال قانع إن طالبان أجرت "محادثات بسيطة" بشأن الشبكة المزمعة مع شركة هواوي في أغسطس لكن لم يتم التوصل إلى عقود أو خطط حاسمة.
 
وقالت "هواوي" لوكالة "رويترز" في سبتمبر إنها "لم تناقش أي خطة" أثناء الاجتماع.
 
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إنها لا تعلم بشأن محادثات معينة، مؤكدة أن "الصين طالما دعمت السلام وعملية إعادة البناء في أفغانستان وتدعم الشركات الصينية في التعاون العملي بهذا الصدد".
رقم : 1083892
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
25 أيلول 2023
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
25 أيلول 2023
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
25 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
25 أيلول 2023
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
25 أيلول 2023
الشروط الثلاثة المسبقة لمحمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
الشروط الثلاثة المسبقة لمحمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
25 أيلول 2023
الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
25 أيلول 2023
إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران
إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران
25 أيلول 2023
رئيسي: إيران لم ترفض تواجد مفتشي الوكالة الدولية
رئيسي: إيران لم ترفض تواجد مفتشي الوكالة الدولية
25 أيلول 2023
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
23 أيلول 2023
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
23 أيلول 2023
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
23 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟