مصرع شخص واصابة آخرين اثر وقوع حادث في مصفاة بندرعباس النفطية

واوردت وكالة أنباء فارس من بندرعباس، ان الحادث وقع يوم الجمعة حين اجراء عملية إصلاح طارئة في إحدى وحدات المعالجة في مصفاة بندر عباس النفطية، بسبب الأبخرة الهيدروكربونية وتسرب الغاز. الا انه تم في اقصر وقت احتواء الحادث واتخاذ الاجراءات المناسبة بتواجد فرق الاغاثة والانقاذ في المكان.

وبحسب هذا التقرير فقد أصيب في هذه الحادثة 5 أشخاص، تم نقل اثنين منهم إلى شيراز كان اصابتهما خطيرة ، وللأسف فقد توفي أحدهما لخطورة الإصابة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث وقع أثناء إجراء إصلاحات طارئة في إحدى وحدات المعالجة ولم يكن له أي تأثير على النشاط الإنتاجي في مصفاة بندر عباس والعملية الإنتاجية تسير بشكل طبيعي.