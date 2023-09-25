الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 أيلول 2023 ساعة 18:11

مخبر: الحرس الثوري أنجز ما لم يكن متوقعا وأوجد الاقتدار

مخبر: الحرس الثوري أنجز ما لم يكن متوقعا وأوجد الاقتدار
وقال مخبر لدى تفقده جامعة الامام الحسين (ع) التابعة للحرس الثوري اليوم الاثنين والاقسام المختلفة فيها ومختبرات مشاريع تتعلق بايصال وتكرير وفلترة المياه، والمنظومات الحديثة لتحلية المياه، والاساليب الجديدة لري الاراضي الزراعية، والاستفادة من المياه الجوفية العميقة، ومد المياه للمناطق المحرومة ، ورعى حفل ازاحة الستار عن تكنولوجيا قماش الاسمنت الخرساني ، كما تفقد اقسام صناعة المحركات والمايكروالكترونيك، ومعهد ابحاث الأروديناميكية ومختبر نفق الرياح مادون الصوت ومختبر نفق الرياح الثلاثي الاستخدامات الخاص بالتكنولوجيات فائقة التطور والمتعددة الاستخدامات ومنها في قطاع صناعة السيارات.
 
كما اطلع ايضا عن كثب على نشاط معهد ابحاث الذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية ومختبر ابحاث وصنع الروبوتات ومختبر ذكاء الاشياء واطلع ايضا على البرامج والخطط المرسومة للتطور والتوسيع في مجال الذكاء الاصطناعي.
 
وقال مخبر في كلمة القاها امام اساتذة ومسؤولي هذه الجامعة ان الانجازات التي تم تحقيقها في هذه الجامعة مدعاة للفخر والاعتزاز ان الحرس الثوري هو مظهر لانجاز اعمال لم يكن حتى تخيلها ممكنا وان الحرس الثوري حقق المستحيلات، واوجد اقتدارا جادا للبلاد.
 
وشدد مخبر على ان الطريق السريع نحو ازالة التخلف وتحقيق التقدم هو الاتكال على العلوم المعرفية ، وقال " في بعض المجالات العسكرية نحن ضمن الافضل في العالم ، لكن يجب توفير الامكانيات للباحثين لكي لا نصاب بالتخلف في المجالات التخصصية لأن امتلاك العلم ليس كافيا ومن المهم ان نستطيع تحول العلم الى تكنولوجيا ومعرفة".
 
وشدد مخبر انه لمس امكانية تحول هذه الجامعة الى جامعة من الجيل الرابع والتي تستطيع تحديد وحل مشاكل البلاد وكذلك ترسيم الخطوات اللاحقة لتطور البلاد.
رقم : 1083917
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
25 أيلول 2023
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
25 أيلول 2023
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
25 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
25 أيلول 2023
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
25 أيلول 2023
الشروط الثلاثة المسبقة لمحمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
الشروط الثلاثة المسبقة لمحمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
25 أيلول 2023
الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
الكشف عن تفاصيل حياة نتنياهو من قبل صحيفة إيرانية
25 أيلول 2023
إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران
إيران تحبط مخططاً لتنفيذ 30 تفجيراً في طهران
25 أيلول 2023
رئيسي: إيران لم ترفض تواجد مفتشي الوكالة الدولية
رئيسي: إيران لم ترفض تواجد مفتشي الوكالة الدولية
25 أيلول 2023
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
في ذكرى الدفاع المقدس.. أرادوا تجزئة إيران فإنقلب السحر على الساحر
23 أيلول 2023
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
23 أيلول 2023
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
23 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟