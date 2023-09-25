مخبر: الحرس الثوري أنجز ما لم يكن متوقعا وأوجد الاقتدار

وقال مخبر لدى تفقده جامعة الامام الحسين (ع) التابعة للحرس الثوري اليوم الاثنين والاقسام المختلفة فيها ومختبرات مشاريع تتعلق بايصال وتكرير وفلترة المياه، والمنظومات الحديثة لتحلية المياه، والاساليب الجديدة لري الاراضي الزراعية، والاستفادة من المياه الجوفية العميقة، ومد المياه للمناطق المحرومة ، ورعى حفل ازاحة الستار عن تكنولوجيا قماش الاسمنت الخرساني ، كما تفقد اقسام صناعة المحركات والمايكروالكترونيك، ومعهد ابحاث الأروديناميكية ومختبر نفق الرياح مادون الصوت ومختبر نفق الرياح الثلاثي الاستخدامات الخاص بالتكنولوجيات فائقة التطور والمتعددة الاستخدامات ومنها في قطاع صناعة السيارات.

كما اطلع ايضا عن كثب على نشاط معهد ابحاث الذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية ومختبر ابحاث وصنع الروبوتات ومختبر ذكاء الاشياء واطلع ايضا على البرامج والخطط المرسومة للتطور والتوسيع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال مخبر في كلمة القاها امام اساتذة ومسؤولي هذه الجامعة ان الانجازات التي تم تحقيقها في هذه الجامعة مدعاة للفخر والاعتزاز ان الحرس الثوري هو مظهر لانجاز اعمال لم يكن حتى تخيلها ممكنا وان الحرس الثوري حقق المستحيلات، واوجد اقتدارا جادا للبلاد.

وشدد مخبر على ان الطريق السريع نحو ازالة التخلف وتحقيق التقدم هو الاتكال على العلوم المعرفية ، وقال " في بعض المجالات العسكرية نحن ضمن الافضل في العالم ، لكن يجب توفير الامكانيات للباحثين لكي لا نصاب بالتخلف في المجالات التخصصية لأن امتلاك العلم ليس كافيا ومن المهم ان نستطيع تحول العلم الى تكنولوجيا ومعرفة".

وشدد مخبر انه لمس امكانية تحول هذه الجامعة الى جامعة من الجيل الرابع والتي تستطيع تحديد وحل مشاكل البلاد وكذلك ترسيم الخطوات اللاحقة لتطور البلاد.