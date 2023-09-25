المشاط: سنبني بلدا حرًا مستقلًا لا وصاية عليه من الخارج

جاء ذلك خلال لقائه بأبناء الشهداء في صنعاء، اليوم الاثنين، حيث جدد الرئيس المشاط التأكيد على مواصلة السير على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر الكامل.

وشدد على أن دماء الشهداء هي وقود ثورتنا ضد الفساد، وهذه التضحيات تلزمنا صون القيم والمبادئ التي ضحوا بأنفسهم من أجلها.

وأضاف: "تلقينا التهديدات من دول كثيرة، لكن نقول لهم نحن بلد الشهداء قررنا أن نتولى الله ورسوله وأعلام الهدى فافعلوا ما شئتم"، معاهداً الشهداء بقوله: "العدو سينفذ المطالب المحقة لشعبنا، ما لم فإنه سيصطلي بنار قواتنا وبأس مقاتلينا".

كما أكد المشاط بأننا سنبني بلدا حرًا مستقلًا لا وصاية عليه من الخارج ولا من أي جهة في هذه الدنيا.

في ختام كلمته، توجه الرئيس المشاط بالشكر للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء على اهتمامهم بأبناء الشهداء، مؤكداً أن الدولة اليمنية ستتحمل مسؤوليتهم وطموحاتهم.