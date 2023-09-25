الى أين وصل الاتفاق الأمني الحدودي بين إيران والعراق..برلماني عراقي يجيب

وقال القدو ،ان "البرنامج المشترك بين بغداد وطهران لتامين الشريط الحدودي بين البلدين من جهة منطقة كردستان تم تفعيل بنوده بشكل مباشر من خلال خطة مدروسة من قبل وزارة الداخلية عبر قوات حرس الحدود".

واضاف،ان "خطة مسك الحدود والانتشار استكملت في محاورها الـ3 المهمة من اجل انهاء ملف اي فراغات ونشر نقاط المرابطة والمقرات وتحديد اليات العمل مع التاكيد بان اي خرق للحدود سيواجه بحزم".

واشار الى ان "تامين الحدود وانهاء اي اشكالية تنعكس ايجابا على الاستقرار والامن وتقطع الطريق امام اي محاولات ترمي الى الاضرار وخلق توترات".