'التنسيقي' يؤكد التزام العراق بالتفاهمات والقرارات الدولية

وجاء في بيان رسمي، إن "الاطار التنسيقي- المستوى القيادي، عقد يوم الاثنين ٢٥-٩-٢٠٢٣ اجتماعه الاعتيادي في مكتب السيد الحكيم وبحضور رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني".



وناقش الاجتماع بحسب البيان "آخر التطورات السياسية والامنية ومشاريع الخدمة الوطنية التي تعكف الحكومة على انجازها بوتيرة متصاعدة"، مشيراً الى أن "رئيس الوزراء اطلع الاطار التنسيقي عن زيارة وفد العراق برئاسته الى نيويورك".



واعرب الاجتماع على "العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها"، وأكد "الاطار التنسيقي التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة".