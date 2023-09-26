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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 09:14

مواجهات في الضفة وتفجير عبوة بجيب عسكري صهيوني

مواجهات في الضفة وتفجير عبوة بجيب عسكري صهيوني
حيث داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، وفي نابلس والخليل، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق بجنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من سكان بلدة سلواد قضاء رام الله.كما اعتقلت قوات الاحتلال، موسى النجار، وعز الناطور، وبلال زغلول، وقسام الصيف.

اما في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين خلال مداهمتها بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بلدة العيسوية. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق الغاوي، وقريبه عدنان الغاوي، من أحد شوارع البلدة.واندلعت مواجهة عنيفة في بلدة العيسوية، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة، والقنابل الصوتية الحارقة تجاه الفلسطينيين.واعتدت قوات الاحتلال على منازل وسيارات الفلسطينيين، برشها بالمياه العادمة.

ونفذ فلسطينيون 10 أعمال مقاوِمة في الضفة الغربي والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
ورصد مركز معلومات فلسطيني “معطى” 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 3 مناطق متفرقة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حاجز الحمرا قرب أريحا، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص في حاجز بيت فوريك في نابلس.

وصوب المقاومون النار على قوات الاحتلال قرب بلدة عزون في قلقيلية، وألقوا عبوة ناسفة على موقع عسكري لقوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

وألقى الشبان زجاجات حارقة وأحرقوا آلية عسكرية لقوات الاحتلال خلال اقتحام جلبون في جنين، واندلعت مواجهات رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.
رقم : 1084036
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