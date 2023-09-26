فرنسا تشهد أخطر انهيار للسندات منذ عام 1987

ارتفع سعر الفائدة على السندات الحكومية الفرنسية لعشر سنوات من -0.4% إلى 3.3%، وهو انهيار تاريخي في الأسعار.



ووفق صحيفة "كابيتال" الفرنسية، فإن البلاد شهدت في الفترة ما بين العامين 1986-1987، ارتفاعاً في سعر الفائدة على سندات الشوفان بمقدار 4.5 نقطة، من 7.4% في أيلول/سبتمبر 1986 إلى 11.9% في أكتوبر 1987.



وأضافت الصحيفة أنّه "إذا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، فمن الواضح أن الانهيار الحالي لم ينته بعد".



وتابعت أنّه بعد انخفاضه إلى 2.7% في نهاية آذار/مارس 2023، ارتفع سعر الفائدة على سندات الشوفان لعشر سنوات في الأيام الأخيرة إلى 3.3%.



وفي وقتٍ سابق، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، إنه "من السابق لأوانه" المراهنة على خفض أسعار الفائدة، حيث تدرس السوق ما إذا كان المركزي الأوروبي قد وصل إلى أسعار الفائدة القصوى.



وأضاف في مقابلة مع شبكة "CNBC" الأميركية، أنّه "يجب أن نبقى عند هذا المستوى لفترة طويلة بما فيه الكفاية، والمراهنة الآن على التخفيض التالي ربما يكون سابق لأوانه".



وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4%.



وبلغ سعر الفائدة القياسي - 0.5% في يوليو 2022 قبل أن يبدأ المركزي في دورة التشديد النقدي في محاولة لخفض التضخم المرتفع.



وأظهرت بيانات شهر آب/أغسطس أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو كان أعلى مما توقعه المحللون عند 5.2%، بانخفاض عن 5.3% في الشهر السابق، بينما ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى خفض التضخم إلى 2%.