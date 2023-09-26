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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 10:15

عبداللهيان: اليابان طرحت مبادرة بشأن مفاوضات رفع الحظر

عبداللهيان: اليابان طرحت مبادرة بشأن مفاوضات رفع الحظر
واعلن حسين أمير عبداللهيان في مقابلة مع وكالة كيودو للأنباء أن اليابان اقترحت مبادرة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وبحسب هذه الوكالة، أشار أمير عبداللهيان إلى أننا ندعم الدور البناء لليابان في إحياء الاتفاق النووي، وأضاف: أي مبادرة يابانية تتوافق مع "مصالح إيران" ستفسر بشكل إيجابي من قبل طهران.

وكتبت وكالة كيودو للأنباء أيضا أن وزير الخارجية الإيراني لم يقدم تفاصيل عن هذه المبادرة، وقالت إنه تلقى هذا العرض من الحكومة اليابانية عندما زار طوكيو في أغسطس والتقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ثم وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي.

وكتبت وكالة الأنباء اليابانية أيضا أنه، بحسب أمير عبداللهيان، فإن مطامع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فيما يتعلق بالاتفاق النووي أدت إلى تأخير تقدم المفاوضات.
رقم : 1084068
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