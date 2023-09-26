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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 11:09

روسيا تصدر 100 الف طن من الغاز المسال الى باكستان عبر ايران

روسيا تصدر 100 الف طن من الغاز المسال الى باكستان عبر ايران
واوضح محمد رضا برهمند في تصريح لوكالة الانباء الايرانية ان هذه الكمية من الغاز الروسي المسال وصلت الى منفذ سرخس الحدودي الايراني بواسطة اسطول سككي خاص بنقل الغاز المسال ومن ثم تم افراغ الغاز المسال في صهاريج خاصة بنقل هذه المادة لحملها نحو باكستان.

واضاف برهمند ان نقل هذه الكمية الضخمة والخاصة من حاملات الطاقة عبر الاراضي الايرانية يعتبر رقما قياسيا ، موضحا بأن الجهة المصدرة كانت شركة حكومية روسية وان نشطاء القطاع الخاص الايراني هم من تولوا نقل هذه الكمية من الغاز المسال الى باكستان خلال 6 اشهر الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس).

واضاف برهمند ان المفاوضات جارية حاليا لابرام صفقة جديدة لنقل شحنة ثانية مماثلة عبر الترانزيت.

يذكر ان منفذ سرخس الحدودي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها تقع عند الحدود الايرانية التركمنستانية وعلى بعد 185 كيلومتر شمال شرق مدينة مشهد المقدسة .
رقم : 1084080
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