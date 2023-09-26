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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 11:13

مصر تقدم لإيران عروضا مغرية للاستثمار

مصر تقدم لإيران عروضا مغرية للاستثمار
وأكد معيط أنه بحث في لقائه مع إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى مع إيران، على نحو يسهم في تعظيم جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، لافتا إلى وجود اهتمام متبادل لتطوير المشروعات المشتركة القائمة بالفعل بين البلدين في مصر خاصة قطاع النقل البحري، وقطاع صناعة المنسوجات، بما يتسق مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة.

وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، "أننا لدينا بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص"، ومنها: "وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الرخصة الذهبية"، و"برنامج الطروحات الحكومية"، على نحو يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويذلل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.

وقال إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، "إننا نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات باعتبارها شريكًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة"، موضحا "أننا مهتمون بزيادة استثماراتنا في مصر".
 
رقم : 1084081
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