خطة الإرهابيين لتنفيذ عمليات إرهابية في طهران باءت بالفشل

وأعرب ستايشي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، عن تقديره لجهود قوات الأمن الإيرانية في تحديد واكتشاف وإحباط المؤامرات المعقدة للأعداء والإرهابيين.



وأضافا: تتم متابعة ملف هؤلاء الإرهابيين والمتواطئين معهم بسرعة ودقة وفقا للمعايير القانونية وسيتم إعلان النتائج للرأي العام حتى يتمكن الشعب من معرفة المخططات والمؤمرات المعقدة والخطيرة التي تم تصميمها ضد سلامة حياة الشعب الإيراني وهو ما تم تحييدها بيقظة الأجهزة ذات الصلة.



وقال إن الشخص الذي درس في مجال الكيمياء وقام بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي في فترة ما بسوريا و العراق تم اعتقاله في محافظة أذربایجان الغربية شمال غرب البلاد .

وصرح أن هؤلاء الإرهابيين أرادوا تنفيذ عمليات إرهابية في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) في العاصمة طهران و التجمعات الأخرى وعلی اعتاب العام الدراسي الجديد من خلال إعداد المتفجرات والقنابل المختلفة والسترات الانتحارية.



وأضاف: تم التعرف على أحد عناصر الإرهابيين الذي كان يخطط لنقل بعض المتفجرات إلى طهران، في إحدى المحافظات المجاورة لطهران. وكان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية قبل إلقاء القبض عليه ، لكن تم اعتقاله سريعا، رغم إصابة اثنين من المدافعین عن الأمن في هذه العملية.



وصرح: إن الأجهزة الصهيونية والغربية تقف وراء التخطیط لانعدام أمن إيران وسفك دماء الشعب، وكان من المقرر أن يقوم بعض المرتزقة التكفيريين بتنفيذ هذه العملية الإرهابية.



وأضاف : أن محاولات العدو وراء تحقيق أهدافه الشريرة، باءت بالفشل لكن الأمر يتطلب يقظة الشعب في معرفة الأسس و المنصات النفسية والإعلامية ذات الصلة،

وقال: أقدر وأثمن المواقف الثورية والثابتة التي اتخذها رئیس الجمهوریة آیة الله السید إبراهیم رئیسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنویورك مضیفا أن مواقفه في الإحتجاج على الإساءة إلى القرآن وإثبات شرعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستحق الشكر والثناء.



وردا على سؤال حول آخر تطورات ملف مرتكبي جريمة استشهاد طالب العلوم الدينية "الشهيد آرمان علي وردي"، والذي قضى شهيدا اثر الاعتداء عليه في 26 اكتوبر/تشرين الاول بالعام الماضي، قال هناك ثمانية متهمين في هذا الملف وستعقد الجلسة الأولى للمحكمة في 7 أكتوبر2023 في الفرع 13 من محكمة جنايات طهران وأضاف: الاتهامات الموجهة لهؤلاء تشمل المشاركة في القتل و التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن الداخلي للبلاد.



وردا على سؤال حول تعاون بعض الأشخاص من داخل البلاد مع وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية المعادية لإيران، قال: إن التعاون وتقديم المعلومات وتلقي الأوامر والطلبات من وسائل الإعلام الإرهابية أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال وستقوم المؤسسات الأمنية والقضائية بالتحقيق والمراقبة في أنشطتهم.



وأضاف: القنوات ووسائل الإعلام الإرهابية، التي تعمل على الترويج للعنف الأعمى ودعم الانفصالية والانقسام وغيرها من الأهداف المغرضة والمعادية للأمن في إطار أنشطة شبه الإعلامية ليست خارج نطاق تحقيقنا ومتابعتنا وسيتم ملاحقة الأشخاص المنتمین إلیهم من داخل البلاد وخارجها.

