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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 14:04
رعد يستقبل سفير دولة قطر .. والبحث تناول الأوضاع العامة
وجرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين؛ حيث بحث الطرفان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1084137
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