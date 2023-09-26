شويغو: القوات المسلّحة الأوكرانية تتكبّد خسائر فادحة على طول خط التماس

وقال شويغو :"إنه على الرغم من عدم تحقيق "الهجوم المضاد" لأي نتائج مهمة؛ فإنّ القيمين الغربيين على كييف لا يحيدون عن مبدأ "الأسلحة هي الطريق إلى السلام".



وأشار إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية تعمل على زيادة القدرة القتالية للقوات المسلّحة من خلال تأمين الأسلحة الحديثة وتحسين التدريبات.



ولفت إلى أنّ قوات المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي سوف تتلقى 5.5 الاف وحدة من الأسلحة الحديثة والمعدات هذا العام. وكشف أنه، منذ بداية العام، ارتفع عدد الضباط في المنطقة العسكرية الجنوبية بمقدار 11 ألفًا وعدد العسكريين المتعاقدين بمقدار 30 ألفًا.



وشدّد وزير الدفاع الروسي على أنّ بلاده تعزّز التدريب العملياتي والقتالي، في شرق البلاد، لحماية مصالحها على خلفية الخطوات الجديدة لواشنطن وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.