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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 14:25

آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن

آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
جاء ذلك في كلمته التي القاها آية الله جنتي اليوم الثلاثاء في الاجتماع الرسمي الـ 12 للدورة الـ 5 لمجلس خبراء القيادة، وقدم فيها أحر التهاني والتبريكات الى الامة الاسلامية كافة بمناسبة بدء ولاية الإمام المنتظر (ع) التي تزامنت مع اسبوع مرحلة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980-1988)، وخلد ذكرى الشهداء الابرار في تلك المرحلة.

واضاف رئيس مجلس خبراء القيادة: المجتمع الإسلامي مجتمع آمن ويجب الحفاظ على سمعة الناس وأموالهم وأخلاقهم ودينهم ويجب الحفاظ على كل ما لديهم.

وقال آية الله جنتي: علينا أن ندافع عن سلامة دين ومال المجتمع الإسلامي وكرامته.

ويعد الاجتماع الـ 12 للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة الذي يستمر يومين، آخر اجتماع له قبل اجراءات انتخابات دورته السادسة يوم 1 اذار/مارس عام 2024 بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الاسلامي.
رقم : 1084141
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